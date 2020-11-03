Уфа, , 11:51 — REGNUM Бывшего начальника отделения ГИБДД обвинили в получении взятки в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года в Благоварском районе сотрудники ГИБДД остановили автомашину «КамАЗ» с цистерной, в которой содержались нефтепродукты. В машине была выявлена неисправность тормозной системы. В результате автомобиль был помещен на спецстоянку. Следователи считают, что к обвиняемому обратился представитель предприятия, которому принадлежала автомашина и попросил его разрешить выдать транспортное средство без устранения неисправности.

По версии следователей, обвиняемый принял это предложение, но потребовал купить для него канцелярские принадлежности, офисное кресло и продукты питания. Следователи считают, что представитель компании передал вышеназванные товары на сумму более 16 тысяч рублей, а фигурант уголовного дела дал разрешение на выдачу автомашины с неисправностью.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам получения взятки и превышения должностных полномочий.

Сообщается, что 45-летний обвиняемый не признал свою вину. Он был уволен со службы. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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