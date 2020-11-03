Челябинск, , 11:42 — REGNUM Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Центральный райсуд назначил ему три года в колонии строгого режима со штрафом 37,5 млн рублей. Прокуратура настаивает на сроке наказания в шесть с половиной лет и на штрафе в 75 млн рублей, то есть в 30-кратном размере взятки. А срок, в течение которого он не сможет занимать государственные и муниципальные должности, требует увеличить с трёх до десяти лет.

3 ноября прокуратура внесла апелляционное представление. Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён на прошлой неделе. Суд признал его виновным в получении взятки в сумме 2,5 млн рублей.