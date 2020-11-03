Псков, , 11:49 — REGNUM В Псковской области продолжает фиксироваться рост суточного показателя зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщили 3 ноября в региональном оперштабе, только за прошедшие сутки в регионе выявлено 126 новых носителей SARS-CoV-2, что на шесть человек больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Тем временем региональные власти обнародовали новые условия обязательной самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтвержден 8281 случай инфицирования коронавирусом. Из них на сегодняшний день 4668 человек выздоровели, 70 умерли.

На сегодняшний день в регионе проведено 131 900 тестов на коронавирус, из них 1286 — только за последние сутки.

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Добавим, ранее администрация Псковской области объявила о том, что скорректировала требования к обязательной самоизоляции граждан старшего возраста, которая для этой категории граждан начинается с 9 ноября. Так, псковичи старше 65 лет имеют право покидать свое место проживания или пребывания только для обращения за медицинской помощью, походов в магазины, выноса мусора и выгула домашних животных.

«Кроме того, пожилые граждане могут следовать к месту проживания родственников или объекту недвижимости, который находится в собственности», — уточнили в обладминистрации.

Вместе с тем, в период действия ограничительных мероприятий, которые продлятся как минимум до 22 ноября, все жители и гости Псковской области обязаны носить одноразовые или многоразовые маски, респираторы в общественных местах, в том числе в лифте.

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