Севастополь, , 11:39 — REGNUM В Севастополе за сутки подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства города. Это на один случай меньше, чем сутками ранее.

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«По состоянию на утро 3 ноября зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 37 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 41 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 18 до 72 лет», — уточнили в пресс-службе.

Выписаны ещё 52 пациента после коронавируса. Скончались два пациента, это мужчины 68 и 79 лет.

Всего в Севастополе на 3 ноября положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2635 человек, выздоровели 1657 человек, 71 человек скончался. В больницах с диагнозом COVID-19 проходят лечение 295 пациентов, ещё 596 лечатся амбулаторно.