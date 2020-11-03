Пермь, , 11:38 — REGNUM Пермский край обновил максимальный суточный показатель выявленных носителей коронавируса. За сутки, по состоянию на 3 ноября, зафиксирован 171 случай заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост фактов заражения коронавирусом составил 1,2%, а коэффициент распространения — 1,06 (на 2 ноября — 1,06). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 14 050.

С начала пандемии в регионе скончалось 684 человека, у которых диагностировали COVID-19. Оправились от болезни 9283 пациента, в том числе 105 за последние сутки. На сегодняшний день на лечении в больницах находятся 1812 человек, из которых 134 подключены к аппаратам ИВЛ.

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