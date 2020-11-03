Благовещенск, , 11:33 — REGNUM Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в этом году полностью проходит в онлайн-формате. Принять в нём участие может любой желающий. Для жителей Амурской области, желающих сдать диктант, в библиотеках оборудованы автоматизированные места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Сдать диктант в этом году можно с 3 по 8 ноября. Для этого необходимо зайти на официальный сайт акции www.miretno.ru и ответить на 20 вопросов, десять из которых общефедеральные, ещё десять регионального характера.

Жители Приамурья могут сдать диктант в специально оборудованных местах в Амурской областной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского и 20 муниципальных библиотеках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году 1 ноября жители Якутии практически одними из первых в России написали «Большой этнографический диктант». Всего для участников международной просветительской акции в республике было организовано более 300 площадок.