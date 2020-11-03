Москва, , 11:40 — REGNUM Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что с 1 августа 2020 года 90% вернувшихся из-за границы граждан России, у которых выявили коронавирус, пребывали в Турции, вызвало споры в сети. Пользователи оставили свои комментарии 3 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Ну, а если даже так, почему всё открыли? Опыт был! Цифры стали расти и одновременно все открывалось во всех направлениях? … Ну и при всем этом еще и виновных назначают!» — пишет Вячеслав З.

Многие комментаторы отметили, что подобные заявления заставляют граждан испытывать стресс и задумываться о том, чтобы не ехать в Турцию. С другой стороны, они отмечают то, что, на самом деле, количество заразившихся коронавирусом не такое большое.

«Если подсчитать, … то туристов всего было 0,67% от посещающих… Сам нахожусь в Турции, обзвонил всех знакомых, которые уехали, ни один не болен», — поделился Слава.

Другие же действительно испугались подобной статистики. Пользователи призывают соотечественников не посещать курорты Турции. Они считают, что заболеть за границей является не самой радужной перспективой, которая, помимо прочего, может сильно ударить по карману.

«Я просто не понимаю — кому в голову сейчас придет ехать куда-то за границу, ведь действительно не менее 300 туристов заразились COVID в Турции, а, что самое страшное, 11 человек уже умерло. Неужели не страшно заболеть в другом государстве, где посадят на беспрекословный карантин до полного выздоровления, а в конце всего выставят огромный чек за лечение и содержание», — написала Марианна П.

Но нашлись и те, кто попытался обратить внимание на то, что власти Турции соблюдают все необходимые меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. В то же время российские курорты не могут похвастаться такой заботой об отдыхающих, считают они.

«Конечно, проблема идёт из Турции, где на каждом шагу бесплатные средства защиты и в отелях отдыхающие получают еду из рук персонала, облаченного во все возможные средства защиты. Нет проблемы, в курортах Краснодарского края, Крыма и прочих местах отдыха Россиян в РФ, где на пляжах — «яблоку негде упасть», в кафешках на побережье даже о простейших масках — не слышали. Пишу это не понаслышке, отдыхал в августе в Геленджике, а в октябре в Турции (Анталья)», — пишет пользователь Сергей.

Напомним, 2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 августа из Турции в Россию вернулись почти 1,5 млн туристов. На их долю пришлось 90% (10 тыс. человек) от общего числа лиц, у которых при возвращении из-за границы был выявлен COVID-19.