Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё восемь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 2 ноября 2020 года власти регистрировали семь летальных случаев COVID-19, 1 ноября — пять.

Теперь в регионе подтверждено 792 случая смерти от COVID-19. Всего в России скончались уже 28 828 больных COVID-19 с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 37 049 случаев заражения коронавирусом.