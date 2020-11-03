Рязань, , 11:32 — REGNUM 106 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 3 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на восемь больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 444 пациента с подтверждённым положительным тестом, в том числе шесть детей.

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С начала пандемии в регионе выявлено уже 11 тыс. 029 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 7880 человек, в том числе 82 — выписаны за сутки.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 46 пациентов, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.