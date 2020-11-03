Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии пациентов с COVID-19 начали принимать в Центральной районной больнице Цивильского района. Сюда их перенаправляют из стационаров «для долечивания», сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

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Отмечается, что стационарный корпус цивильской ЦРБ перепрофилирован для лечения пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, внебольничными пневмониями и «для долечивания пациентов с COVID-19».

Пациентов, которые ранее лечились в ЦРБ Цивильского района, будут направлять в детскую клиническую больницу, президентский перинатальный центр, ЦРБ Чебоксарского района (терапевтическое направление, неврология, пациенты с острыми гастроэнтеритами) и Канашский межтерриториальный медицинский центр (хирургия, травматология и ортопедия).

В минздраве просят жителей «отнестись с пониманием к сложившимся временным обстоятельствам», соблюдать все меры предосторожности и профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов проинформировал, что для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто 2105 коек, что составляет «23% от всего коечного фонда». В ноябре начнёт принимать пациентов с ОРВИ и «на долечивание с основных стационаров» ЦРБ Цивильского района, чтобы разгрузить стационары.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 074 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8554 пациента (85%), умерли 155 пациентов с COVID-19.

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