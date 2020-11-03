Оренбург, , 11:24 — REGNUM Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области прокомментировал скандальную ситуацию, когда жители Оренбурга в начале ноября обнаружили на улице выброшенные справки с результатами тестов на коронавирус и персональными данными пациентов. По данным федерального бюджетного учреждения, протоколы исследований, обнаруженные в районе ул. Гаранькина Оренбурга 1 ноября, были оформлены по результатам лабораторных исследований, проведенных за период с 26 мая по 19 июня для ГАУЗ «Оренбургская РБ».

Все справки были переданы представителю райбольницы. «Обращений о неполучении протоколов от медицинской организации не поступало», — подчеркнули в Центре гигиены и эпидемиологии.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что в рамках своих полномочий учреждение свою миссию выполнило. Проверять больницу оно не вправе. В минздраве Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли дать оперативно комментарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге выбросили на улицу справки с результатами тестов на коронавирус