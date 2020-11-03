Уфа, , 11:26 — REGNUM Государственные награды работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (АПК) Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 38 человек получили почетные звания, медали и ордена. Среди них руководители предприятий и хозяйств, трактористы, механизаторы, животноводы и другие работники отрасли.

Радий Хабиров поздравил всех с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и отметил, что несмотря на непростое время пандемии сельскохозяйственные работники республики не сбавляют темпов. Так, за девять месяцев сельхозпроизводство в Башкирии выросло на четыре процента. Эта отрасль стала одной из самых привлекательных для инвесторов.

Он также заверил аграриев, что поддержка будет продолжена: будет продолжено создание комфортных условий жизни в селах, строительство социальных объектов, жилья и дорог. В села будут проводить воду, электричество и газ. Будет и дальше вестись работа по созданию условий для получения качественного образования, медицинского обслуживания селян, а также для занятий спортом и творчеством.

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