Вена, , 11:21 — REGNUM Застреленный полицией террорист в Вене оказался местным жителем с албанскими корнями, пишет австрийская газета Falter.

Злоумышленнику было 20 лет. Издание сообщает, что террорист известен разведке, так как он входил в число 90 исламистов, которые планировали выехать в Сирию для участия в военных действиях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 ноября в Вене произошла серия терактов. Злоумышленники устроили стрельбу в шести местах города. Один из нападавших ликвидирован. В результате теракта погибли четыре человека, не менее десяти пострадали.