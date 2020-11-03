Рязань, , 11:24 — REGNUM Каникулы для всех школьников продлеваются на десять дней в Рязанской области. Об этом на заседании правительства региона 3 ноября сообщил губернатор Николай Любимов, подчеркнув, что это решение нелёгкое, но вполне оправданное.

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Беспокойство вызывает ситуация с заболевшими учителями: на больничных сейчас находятся 675 педагогов, почти половина из них (более 10%) — в Рязани. В ряде муниципальных районов процент заболевших учителей ещё больше, заявили власти. Причём сотрудники школ болеют не только коронавирусом, но и сезонными заболеваниями.

«Чтобы не подвергать наших детей дополнительной опасности, когда они после каникул должны будут вернуться в школу, чтобы купировать и улучшить ситуацию с заболеваемостью учителей, которые не могут сейчас приступить к работе, чтобы не страдал учебный процесс, принято решение на десять дней в Рязанской области продлить каникулы для всех школьников. Возвращать детей в школы сейчас, считаю, опасно. Соответствующее письмо регионального Роспотребнадзора с такими рекомендациями у нас уже есть. Нелёгкое, но вполне оправданное решение», — заявил Николай Любимов.

Режим работы детских садов в Рязанской области пока остается прежним.