Рязань, 3 ноября 2020, 11:24 — REGNUM Каникулы для всех школьников продлеваются на десять дней в Рязанской области. Об этом на заседании правительства региона 3 ноября сообщил губернатор Николай Любимов, подчеркнув, что это решение нелёгкое, но вполне оправданное.
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Беспокойство вызывает ситуация с заболевшими учителями: на больничных сейчас находятся 675 педагогов, почти половина из них (более 10%) — в Рязани. В ряде муниципальных районов процент заболевших учителей ещё больше, заявили власти. Причём сотрудники школ болеют не только коронавирусом, но и сезонными заболеваниями.
Режим работы детских садов в Рязанской области пока остается прежним.