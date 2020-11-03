Москва, , 11:20 — REGNUM В Общественной палате РФ обсудили возможность создания организации, которая будет отслеживать информационные вбросы и фейковую информацию. Об этом заявил агентству РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

«Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная, организация — Росфейкнадзор», — сказал Малькевич.

По его словам, общее число выявленных общественниками фейков и вбросов в 2020 году достигает 25 тысяч.

Малькевич подчеркнул, что речь идёт только о выявленных фейках и вбросах — именно по ним принимались какие-либо меры. Он отметил, что главные фейки касались коронавируса, изменений в Конституции РФ и Единого дня голосования.

Специалист рассказал о второй волне фейков о коронавирусе и распространение подобной информации — «это серьезнейший вызов, и надо сказать честно, общество к нему не готово, к противостоянию [фейкам]».