Нальчик, , 11:18 — REGNUM Кабардино-Балкария получит от федерального центра 5,7 млн рублей на оборудование медицинских лабораторий. Денежные средства позволят дооснастить лаборатории тестирующие население на наличие коронавирусной инфекции, специальным оборудованием, с помощью которого будет возможно более точно ставить диагноз COVID-19, сообщили 3 ноября в пресс-службе главы региона.

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Аппаратура настроена на проведение исследований с помощью высокочувствительных методов диагностики. С её помощью вырастет не только точность установления результатов теста, но и скорость их проведения.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии в день проводится более тысячи тестов. Всего за все время пандемии их число превысило 244 тысячи, что позволило выявить 10 353 случая заражения.