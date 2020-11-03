Курган, , 11:18 — REGNUM В Курганской области введено дистанционное обучение со 2 ноября 2020 года. Удалённая учёба из-за COVID-19 является «вынужденной мерой», пояснил губернатор Вадим Шумков в своём Instagram-аккаунте.

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"Процесс непростой. Среди детей заболеваемость ОРВИ намного ниже, чем в прошлые годы, но 10% преподавателей болеют различными. Среди них немало и возрастных, а это дополнительные риски», — отметил глава региона, и предложил курганцам высказаться на животрепещущую тему.

Мнение подписчика @chnellochka, которая отметила, что дистанционное обучение её ребёнка напоминает больше самообучение, поддержали 133 человека. Далее родители поясняют, что преподаватели скидывают только домашнее задание, уроки на электронных площадках не проводятся. Совершенно абсурдной считают «дистанционку» родители первоклассников, которых домашняя обстановка абсолютно не дисциплинирует.

«Главная проблема — нехватка оборудования и нестабильный интернет, особенно в районах. Но лучше так, чем умышленно подвергать риску своих близких и учителей. Против (дистанционного обучения — прим. ИА REGNUM) те, кто ещё от «короны» никого не похоронил», — считает подписчик @mar_v_kvadrate, которую также поддержало немало пользователей.

В запущенном опросе на странице главы региона «Дистанционка — это терпимо?» положительно относятся к дистанту 43% ответивших, 57% курганских родителей дали отрицательную оценку удалённому обучению.