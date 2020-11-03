Москва, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1355 пациентов, сообщает 3 ноября оперативный штаб столицы.

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Это больше значений последних дней. Данные по госпитализации пациентов за 2 ноября штаб не публиковал, а к 1 ноября в столичные стационары поступил 1131 пациент, к 31 октября — 1070 пациентов.

Также в штабе рассказали, что в московских больницах на ИВЛ сейчас находятся 367 человек.