Ульяновск, , 11:10 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса суточное число выздоровевших значительно превысило количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, составив соответственно 319 и 211. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 3 ноября, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 21 426 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 211.

Переболели COVID-19 в регионе 79,1% пациентов, или 16 950 человек, из них за последние сутки выздоровели 319 человек. Продолжают лечение в стационарах и на дому 4207 пациентов.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Напомним, всего с начала пандемии в регионе умерли 269 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит 46 281,3 тыс. рублей из резервного фонда правительства России на обеспечение лекарствами больных COVID-19, которые получают помощь амбулаторно, то есть на дому. Всего регионы Поволжья на эти цели перечислят более 1,1 млрд рублей.

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