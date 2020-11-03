Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировано ещё 283 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждено 37 049 случаев выявления коронавирусом. Для сравнения, 2 ноября 2020 года власти сообщали о 279 носителей коронавируса, выявленных за сутки.

Вирус выявили за прошедшие сутки у жителей Екатеринбурга (118 случаев), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского и Арамильского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара, Камышловского района и Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Серовского, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Среднеуральске заявили о перепрофилировании роддома под больных COVID-19. Рожениц будут отправлять в Екатеринбург.

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