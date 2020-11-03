Владикавказ, , 11:09 — REGNUM В Северной Осетии скончался врач Республиканской клинической больницы Анатолий Тибилов. У него был диагностирован COVID-19. Об этой потере для медицинского сообщества региона сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

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«Мы приносим свои глубокие соболезнования семье Тибиловых. Это один из отличных наших врачей. Все его знают. Долгие годы проработал честно, добросовестно. Один из лучших наших урологов, который вчера скончался по причине ковида», — цитирует министра «ГТРК «Алания».

Гогичаев призвал жителей республики с неукоснительному соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава РФ по соблюдению мер индивидуальной защиты.

«Единственная помощь, которая нужна для медицинского сообщества — это понимание, именно соблюдение ношения индивидуальных средств защиты», — призвал министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Северной Осетии скончалась от COVID-19 врач отделения ревматологии Клинической больницы Северо-Осетинской государственной медицинской академии. В мае скончались два сотрудника скорой помощи и врач поликлиники.