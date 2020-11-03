Волгоград, , 11:13 — REGNUM За минувшие сутки 211 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области, что на два больше, чем 2 ноября. Скончались три человека, сообщили 3 ноября ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

В стационарах с подозрением на инфекцию находятся 3906 человек. В регионе зарегистрировано 20 тыс. 956 случаев заражения коронавирусом, выписаны после выздоровления 18 тыс. 163 пациента, в том числе 317 за истекшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области скончались 217 человек с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.