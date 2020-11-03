Иерусалим, , 11:09 — REGNUM Около 70 процентов израильтян-евреев считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была бы предпочтительнее для еврейского государства, показал опрос общественного мнения, сообщает 3 ноября Times of Israel.

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Опрос израильского Института демократии, опубликованный за день до дня выборов в США, ставил целью узнать, кто является предпочтительным кандидатом «с точки зрения интересов Израиля» — Трамп или его демократический соперник Джо Байден.

Среди израильских евреев 70% сказали, что Трамп является предпочтительным кандидатом, 13% сказали, что Байден, и 17% не определились. В разбивке по политическим лагерям 82% опрошенных правых, 62% центристов и 40% левых заявили, что Трамп является лучшим кандидатом для Израиля. Поддержка Трампа была заметно ниже среди арабских израильтян: 36% сказали, что он был предпочтительным кандидатом, 31% сказали, что Байден, и 33% не знали.