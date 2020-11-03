Оренбург, , 11:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 3 ноября, выявлено 184 случая заражения коронавирусом. Новые факты отмечены в 15 муниципальных образованиях, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Вторые сутки показатель фиксируется на одном уровне.

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Стоит отметить, что суточный показатель выздоровлений превысил число выявленных случаев заражения: 210 против 184. С начала пандемии, в Оренбуржье от коронавирусной инфекции оправились 15 485 человек.

С конца марта в регионе зарегистрировано 18 117 носителей SARS-CoV-2. По данным Управления Роспотребнадзора, на 100 тыс. населения приходится 925,8 случаев заражения. В лабораториях исследовано 784 788 тестов на коронавирус, в том числе 5 276 — за последние сутки.

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