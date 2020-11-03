Черкесск, , 11:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии запущен вновь резервный госпиталь в городе Черкесске для лечения пациентов с коронавирусом. Он развернут на базе Черкесской городской поликлиники в микрорайоне Северный, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«Коечная мощность госпиталя — 200 койко-мест. Из них к 145 подключён кислород, 30 коек — реанимационные», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram. По данным минздрава в первую волну коронавируса госпиталь уже работал с COVID-пациентами, а после улучшения ситуации был переведен в резерв. В настоящее время его сотрудники обладают необходимым опытом для оказания помощи пациентам с COVID-19. Для них подготовлено общежитие для отдыха после рабочих смен. В распоряжении медиков имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств для лечения больных.

В минздраве уточнили, что всего в Карачаево-Черкесии в настоящее время общая мощность коечного фонда для оказания помощи пациентам с COVID-19 составляет 1100 коек в шести госпиталях и одном инфекционном отделении. Общая численность их пациентов составляет 847 человек.