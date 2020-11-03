Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии выявлено 58 новых носителей коронавируса, также зарегистрированы очередные смертельные исходы. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 3 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 074 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

Выздоровели в республике почти 85%, или 8554 пациента, из них за последние сутки — 13 человек. Продолжают лечение в стационарах и на дому 1365 пациентов.

Также в Чувашии зарегистрированы ещё три летальных исхода от COVID-19. Всего скончались 155 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии компьютерную томографию в центральной городской больнице Чебоксар будут делать круглосуточно: днём — для амбулаторных пациентов, вечером и ночью — для пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, которых будут доставлять на скорой помощи.

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