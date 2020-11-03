Улан-Удэ, , 11:00 — REGNUM В Бурятии стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, местные жители смогут проверить свои знания в онлайн-формате.

Тестовые задания, как отмечается, уже доступны на официальном сайте проекта. Они включают в себя 20 «общефедеральных» вопросов, на которые предстоит ответить всем без исключения участникам. В региональную часть входят 10 вопросов, которые будут уникальными для каждого субъекты страны.

На выполнение всех заданий даётся 45 минут. Максимальная оценка, на которую могут претендовать участники, составляет 100 баллов.

«Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники», — отметили в правительстве.

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