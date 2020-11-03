Стокгольм, , 11:07 — REGNUM Государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла обвинили в несоблюдении своих же собственных рекомендаций по противодействию коронавирусу, поле того как в интернете была опубликована фотография, на которой эпидемиолог изображен в окружении персонала одного из ресторанов в Гётеборге. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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В комментариях под снимком отмечается, что засунувший обе руки в карманы Тегнелл на фоне девяти человек не соблюдал социальную дистанцию.

Само фото было опубликовано на странице ресторана Treven в соцсети Facebook.

«В эти выходные нас посетил не кто иной, сам как Андерс Тегнелл», — говорится в комментарии представителей ресторана.

Однако пользователи все равно отметили, что Тегнелл недостаточно далеко стоит от сотрудников Treven.

«Я стою далеко впереди от других, чего не видно на фотографии», — прокомментировал снимок Тегнелл в своем электронном письме изданию Fria Tider.

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