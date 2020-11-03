Казань, , 11:07 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 3 ноября заражены коронавирусом 8 549 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 43 пациента. Накануне сообщалось о 44 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 606 человек, за сутки — 36 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 112 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Один новый случай заражения завозной, остальные — контактные. В стационары госпитализировали 14 пациентов, 29 — лечатся на дому. Самое большое количество заболевших за сутки в возрасте от 30 до 50 лет — 14 человек, еще 11 в возрастной группе от 50 до 60 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — девять инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за последние несколько дней наблюдается некоторая стабилизация заболеваемости COVID-19, но ситуация по-прежнему напряженная, поскольку сезон простудных заболеваний только начался.

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