Бразилиа, , 10:53 — REGNUM Бразильский YouTube-блогер выпустил видео, в котором он показал процесс разборки и чистки консоли Xbox Series X. Ролик был опубликован 3 ноября на портале Screen Rant.

Выяснилось, что для того, чтобы увидеть «внутренности» Xbox Series X, нужно лишь открутить два винта и снять панель. Издание отметило, что новая консоль Microsoft разбирается проще, чем Sony PlayStation 5 и чистить её будет несложно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что видеоблогер TronicsFix выложил в сеть видео, в котором он показал, как разобрал контроллер DualSense от PlayStation 5. Стоит отметить, что ролик дал понять: сложнее всего владельцам геймпадов будет добраться до триггеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Видеоблогер показал разборку контроллера DualSense консоли PlayStation 5