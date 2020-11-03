Москва, , 10:51 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил готовность встретиться с главой SpaceX Илоном Маском. Об этом Рогозин заявил в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

«Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет — мы обязательно встретимся», — сказал глава Роскосмоса. Он отметил, что сам не может приехать в США, так как в его отношении применены санкции.

Рогозин напомнил, что в 2018 году такая встреча планировалась, но поездка в США так и не состоялась.

Напомним, 31 мая глава SpaceX Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину в Twitter. Он написал, что компания рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

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