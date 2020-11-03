Саратов, , 11:06 — REGNUM В жилинспекцию Саратовской области регулярно поступают обращения граждан, недовольных качеством предоставляемых услуг. Только за октябрь в ведомство поступило 1807 жалоб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наибольшее количество обращений — 728 или 40,3% поступили непосредственно от заявителей, от органов исполнительной власти — 472 обращения или 26,1%, еще 372 заявления (20,6%) — из прокуратур районов города и области.

Более 26,2% (473) жалоб из общего числа касались вопросов некачественного предоставления коммунальных услуг, нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилфонда — 457 обращений или 25,3%, несогласия с начислениями оплаты за ЖКУ — 326 обращений (18%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, по итогам первого полугодия текущего года потребителям Саратовской области провели перерасчет оплаты коммунальных услуг на сумму 7,2 млн рублей. Перераспределение средств осуществляется по итогам инспекционных проверок, которые и выявляют нарушения.

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