Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:52 — REGNUM Экс-замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских стал и. о. главного врача ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщают местные СМИ.

Как передаёт интернет-газета Znak, в пресс-службе свердловского минздрава подтвердили назначение чиновника.

Павловских долгое время работал в системе здравоохранения Свердловской области. В Омскую область он переехал в 2019 году, получив должность замминистра здравоохранения. Чиновник лишился поста весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сменился министр здравоохранения. Минздрав возглавил Андрей Карлов.

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