Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM На Камчатке на протяжении нескольких дней лабораторно коронавирус подтверждается практически у одинакового количества жителей. За весь период пандемии в крае выявили 5947 случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки список больных COVID-19 пополнили ещё 57 человек (днём ранее — 56). Выздоровели 24 пациента, за весь период пандемии — 3749.

Ещё 32 человека с коронавирусом направлены для прохождения лечения в стационары, всего в госпиталях лежат 365 пациентов. 200 носителей коронавируса болеют пневмонией. Коечный фонд, специально подготовленный в крае для лечения пациентов с коронавирусом, составляет 480 мест, свободными остаются 150 коек.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 168 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, московские врачи проведут для своих коллег с Дальнего Востока телемост по вопросам лечения пациентов с коронавирусом.