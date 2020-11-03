Брянск, , 10:48 — REGNUM Новый суточный «рекорд» по коронавирусу установлен в Брянской области 3 ноября — 169 случаев заражения, что на семь больше предыдущих суток. Скончались три человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 13 тыс. 280. За сутки лаборатории проверили 1135 тестов, после меднаблюдения выписаны 92 пациента. В целом выздоровели 9730 человек, с начала пандемии проведено 238 тыс. 815 исследований на коронавирус.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции умерли 70 человек.