Нью-Дели, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 38 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 38 310 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 267 623.

Также сообщается, что за это же время в Индии 490 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 123 097.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 603 121 человек вылечился от нового заболевания, 58 323 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки был выявлен 45 231 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.