Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге зафиксировали рекордное количество летальных исходов от COVID-19 в сутки за всё время пандемии. Об этом сообщает 3 ноября федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в Северной столице от болезни скончались 59 человек. До этого дня рекордным днем по показателю смертности было 28 октября, с 57 летальными исходами.

Таким образом, за время пандемии в городе, согласно официальным данным, от COVID-19 погибли 3932 жителя. Летальность болезни составляет в городе 6,13%.

В России за минувшие сутки от болезни скончались 355 человек, из них 63 человека в Москве, общее число погибших достигло 15 331 человека.

Добавим, в Петербурге за время пандемии подтвердили коронавирус у 64 139 человек, в РФ — у 1 673 686 жителей.

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