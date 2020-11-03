Вашингтон, , 10:39 — REGNUM В сеть «утекла» информация о возможных сроках новой части симулятора автогонок Gran Turismo 7. Об этом 3 ноября сообщил портал Game Rant.

Поклонники франшизы обратили внимание, что в рекламных роликах, которые видели в YouTube жители Канады, промелькнуло изображение с текстом на французском языке, касающимся релиза игры. Он сообщает, что релиз Gran Turismo 7 запланирован на «первую половину 2021 года».

Напомним, ранее Sony подтвердила, что седьмую часть Gran Turismo можно будет запустить с разрешением 4K. Кроме того, игра получит поддержку технологий HDR и трассировки лучей. Разработкой игры занимается студия Polyphony Digital.

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