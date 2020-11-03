Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM В Ленинградской области суточное количество выявленных инфицированных коронавирусом достигло 141 человека. Это на два человека больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 3 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 11 868 инфицированных, из них 6833 человека, в том числе 95 за прошедшие сутки, выздоровели. Умерли от COVID-19 116 жителей Ленобласти.

В свою очередь региональный оперативный штаб уточнил, что за предыдущие сутки наибольшее число зараженных было выявлено в городах Всеволожск (13 человек), Гатчина (11 человек), Мурино и Кириши (по восемь человек).

По данным на вечер 2 ноября, в Ленобласти развернуто 1455 коек для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Свободно 440 коек, в том числе 134 реанимационных. В первый день ноября в Ленобласти было госпитализировано 11 зараженных коронавирусом и 37 с внебольничной пневмонией.

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