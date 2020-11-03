Стокгольм, , 10:40 — REGNUM Несмотря на преступность, иммиграцию и коронавирус, жители Швеции считают, что «окружающая среда и изменение климата» является самой важной проблемой, которая существует в сегодняшних условиях. Об этом со ссылкой на результаты Eurobarometer Summer 2020 сообщила газета Fria Tider.

По результатам социологического исследования оказалось, что шведы отличаются от других европейцев при оценке существующих угроз и рисков.

Если в среднем по Евросоюзу 33% респондентов заявили, что главной насущной проблемой является нынешняя «экономическая ситуация», то в Швеции посчитали, что на первом месте должна стоять вопросы «окружающей среды и изменения климата» — 49%.

В ходе составления летнего отчета в течение с 09 июля по 26 августа в 27 странах Евросоюза был опрошен 26 681 человек. В Швеции на вопросы социологов согласились ответить 1 054 человека.