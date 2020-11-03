Нур-Султан, , 10:36 — REGNUM Есильский районный суд Нур-Султана признал законными санитарные требования министерства здравоохранения Казахстана, сообщает 3 ноября издание InformBuro.

Активисты посчитали незаконным требования к ношению масок, использованию антисептиков и социальной дистанции. Суд отказал в иске, сославшись на Кодекс о здоровье народа и системы здравоохранения.

Иск в Есильский районный суд Нур-Султана подали несколько активистов, в том числе кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, журналист из Караганды Анастасия Машнина и основатель движения ММА в Казахстане Анатолий Ким.

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