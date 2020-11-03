Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали максимальное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщает 3 ноября федеральный оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе вирус подтвердили у 944 человек. Это второй показатель в стране, вдвое больше, чем у третьего места — Московской области, и более чем на 20 случаев больше, чем днем ранее в Северной столице.

В Петербурге за время пандемии, таким образом, подтвердили коронавирус у 64 139 человек. Выздоровели от COVID-19 из них 39 920 граждан, включая 484 пациента за последние сутки.

Напомним, 2 ноября губернатор Александр Беглов предупредил, что при дальнейшем росте заболеваемости придется вводить жесткие ограничения.

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Добавим, в России за сутки вирус нашли у 18 648 человек в 85 регионах, их общее число достигло 1 673 686.

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