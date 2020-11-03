Варшава, , 10:32 — REGNUM Междисциплинарный центр моделирования в Варшавском университете подготовил модель развития пандемии в Польше при условии сохранения на улицах городов протестной массы людей. Об этом передаёт Dziennik Gazeta Prawna.

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Так, согласно исследованиям, к 26 ноября уровень ежесуточных новых случаев выявленных заражений в Польше может достичь примерно 26,2 тысячи. Но это лишь в случае соблюдения ограничений и отсутствия массовых уличных протестов и собраний.

Однако если протесты будут продолжаться при сохранении сегодняшнего уровня, то к 26 ноября, по прогнозам польских ученых, ежедневный уровень заражений достигнет показателя в 31 тысячу.

Как отмечают исследователи, проблема возможного роста количества инфицированных из-за скоплений больших групп людей касается не только Польши. Так, президентская кампания в США, сопровождающаяся традиционных митингами и собраниями сторонников кандидатов, по мнению ученых, вылилась в 30 000 дополнительных случаев заражения и, скорее всего, привела к более чем 700 случаям летальных исходов из-за коронавирусной инфекции.