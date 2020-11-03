Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбурге блогер-краевед Надежда Кутафина передала музею истории города исторический артефакт — водяную колонку, являвшуюся в середине XX века неизменным атрибутом оренбургских улочек. Колонку планируют установить во дворе дома-музея Гагариных.

«Около пяти лет я «караулила» эту старую водяную колонку в надежде пристроить в «добрые руки». И вот подвернулся случай! В доме-музее Гагариных идёт ремонт и реконструкция. Планируют оборудовать двор в стиле 50-х годов прошлого столетия, когда там бывал Юрий Гагарин. И теперь эта колонка будет одним из экспонатов во дворе дома-музея», — сообщила Надежда Кутафина.

Напомним, что сейчас музей Юрия и Валентины Гагариных находится на реставрации. Дом, в котором расположена музейная квартира, является объектом культурного наследия. В 2016 году он признан аварийным. Все экспонаты на время ремонта сданы в фонды Музея истории города на хранение.

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