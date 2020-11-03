Сиэтл, США, , 10:29 — REGNUM Сервис онлайн-трансляций Twitch планирует провести фестиваль GlitchCon в онлайн-формате 14 ноября 2020 года. Об этом 3 ноября компания сообщила на своей странице в Twitter.

Ранее Twitch вынужден был отказаться от проведения фестиваля TwitchCon из-за эпидемии коронавируса. Видеостриминговая платформа заявила, что найдёт способ устроить нечто подобное «в альтернативном измерении». Пока организаторы не сообщили, чем они хотят заменить формат встреч стримеров с их поклонниками.

https://twitter.com/Twitch/status/1323370634383134720

Напомним, сервис онлайн-трансляций проводит фестиваль TwitchCon два раза в год, один раз в США, другой — в ЕС. Самое первое мероприятие прошло в 2015 году, последнее состоялось 27−29 сентября 2019 года в городе Сан-Диего (Калифорния, США).

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