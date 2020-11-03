Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Листовки с оскорбительным содержанием в отношении президента Франции Эммануэля Макрона разместили на остановках общественного транспорта Екатеринбурга, передают местные СМИ.

На изображении указан сам руководитель, на лице которого виден отпечаток ботинка, передаёт портал «66.ру».

Подобные коллажи ранее размещал на своей странице в Instagram чемпион UFC, российский борец Хабиб Нурмагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил о противоестественности объявления кого-либо врагом, в том числе Эммануэля Макрона.

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