Самара, , 10:29 — REGNUM В поликлинике ЮГ-2 Волжской центральной больницы в Самарской области развернут госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 2 ноября сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян в своем обращении, опубликованном в официальной группе областного министерства здравоохранения в социальной сети.

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По его словам, это не простое решение, но оно продиктовано необходимостью и заботой о пациентах с COVID-19. При этом пациентов этой поликлиники переведут на обслуживание в поликлинику ЮГ-1.

Бенян отметил, что в течение двух недель поликлиника ЮГ-2 будет дооснащена в соответствии с требованиями, которые предъявляются к ковидным госпиталям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на борьбу с COVID-19 из бюджета Самарской области выделили еще 500 млн рублей.