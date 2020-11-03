* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 10:25 — REGNUM Жителя Дагестана Динислама Шамаева обвиняют в финансировании терроризма. Установлено, что он переправил переводами для четверых граждан России, находящихся в Сирии, более полумиллиона рублей. В отношении подозреваемого в совершении преступления террористической направленности было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно расследовано и направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Как установлено в ходе следствия, в течение полутора лет, начиная с декабря 2015 года, Шамаев, находясь в Москве, осуществлял сбор и пересылку денежных средств для четверых жителей Дагестана, участвующих в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. В общей сложности он переправил на ведение террористической деятельности более 305 тыс. рублей и 3300 долларов США (около 265 тыс. рублей).

Следствие возбудило уголовные дела не только в отношении самого финансист, но и в отношении жителей Дагестана, которые воюют в составе незаконных вооруженных формирований.