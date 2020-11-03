Панама, , 10:18 — REGNUM Президент Панамы Лаурентино Кортисо не будет участвовать в мероприятиях по случаю 117-й годовщины отделения Панамы от Колумбии и объявления независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Соответствующее решение связано с тем, что президент страны ушёл на самоизоляцию после того, как у одного из чиновников, с которым контактировал глава государства, был выявлен коронавирус.

Сообщается также, что, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус, Кортисо принял решение не рисковать здоровьем сограждан и сдать повторные тесты через несколько дней. По этой причине памятные мероприятия 3 и 4 ноября пройдут без него.