Москва, , 10:19 — REGNUM Жители России принимают меры, чтобы защититься от коронавируса. Подавляющее большинство (92%) носит маски в общественных местах, свидетельствует опрос «Левада-центр».

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Соблюдают социальную дистанцию 57%. Без надобности не посещают массовые мероприятия 45%. Реже ездят на общественном транспорте 33%.опрошеных.

Повышают иммунитет, пьют витамины 30%. Отказались от поездок в другие страны 25%. Работают удаленно 8%. Ничего не делают для защиты от коронавируса 4%.

Опрос проведен 22 — 28 октября 2020 года. Опрошен 1601 гражданин РФ старше 18 лет Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 20% увеличилась доля граждан, которые боятся заразиться коронавирусом.

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